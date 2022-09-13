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Профессор Крайс сообщил о причинах заинтересованности США в эскалации на Украине

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В Вашингтоне заинтересованы в эскалации ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, заявил профессор экономики Кристиан Крайс в материале для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, война с участием НАТО могла бы решить проблемы США с перепроизводством и долгами: в случае конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.

Кроме того, в Белом доме пытаются избежать сотрудничества между Россией и Германией. Крайс заявил, что Вашингтон стремиться разорить ФРГ, экономические прогнозы относительно которой всё мрачнее и мрачнее.

Ранее в Der Spiegel отмечали, что экономику Германии ждёт рецессия и «трагедия в пяти актах».

Корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль заявила, что еврозона находится в уязвимом положении из-за энергокризиса в Германии.

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