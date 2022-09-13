Профессор Крайс сообщил о причинах заинтересованности США в эскалации на Украине
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, война с участием НАТО могла бы решить проблемы США с перепроизводством и долгами: в случае конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.
Кроме того, в Белом доме пытаются избежать сотрудничества между Россией и Германией. Крайс заявил, что Вашингтон стремиться разорить ФРГ, экономические прогнозы относительно которой всё мрачнее и мрачнее.
Ранее в Der Spiegel отмечали, что экономику Германии ждёт рецессия и «трагедия в пяти актах».
Корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль заявила, что еврозона находится в уязвимом положении из-за энергокризиса в Германии.