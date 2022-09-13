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Ульянов заявил об участившихся случаях попадания в теневой бан в Twitter

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в последние дни его аккаунт в Twitter очень часто попадает в теневой бан.

«У меня есть все основания полагать, что Twitter уже в десятый раз за последние недели использует теневой бан для моего аккаунта... Свобода прессы в США в действии. Они даже не стесняются это делать. Явный признак слабости!» — написал он в микроблоге.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о временной блокировке аккаунта ведомства на английском языке в Twitter.

В июне экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о блокировке своего аккаунта в Twitter из-за поста об Украине.

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