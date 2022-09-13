Ульянов заявил об участившихся случаях попадания в теневой бан в Twitter
«У меня есть все основания полагать, что Twitter уже в десятый раз за последние недели использует теневой бан для моего аккаунта... Свобода прессы в США в действии. Они даже не стесняются это делать. Явный признак слабости!» — написал он в микроблоге.
В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о временной блокировке аккаунта ведомства на английском языке в Twitter.
В июне экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о блокировке своего аккаунта в Twitter из-за поста об Украине.