Захарова заявила о временной блокировке аккаунта МИД России на английском языке в Twitter

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о временной блокировке аккаунта ведомства на английском языке в Twitter.

Об этом она написала в своём Telegram.

«В ночь на 5 августа администрация платформы Twitter заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина — публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США», — сообщила Захарова.

По её словам, столь резкую реакцию вызвал пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

«Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», — подчеркнул она.

В апреле Захарова прокомментировала блокировку доступа к видео брифинга российского МИД в YouTube.