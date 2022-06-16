Рогозин отреагировал на требование Twitter удалить пост об Украине

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о блокировке своего аккаунта в Twitter из-за поста об Украине.

Рогозин заявил, что администрация соцсети требует от него удалить пост, где он назвал «то, что выросло на месте Украины» экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации.

«Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придётся погибать, но заканчивать ещё большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», — привёл он текст сообщения.

Глава российской госкорпорации подчеркнул, что в случае, если твит не будет удалён, Twitter не снимет блокировку аккаунта с более 800 тыс. подписчиков.

Рогозин заявил, что не считает своё сообщение ошибочным и не станет удалять его.

«Я размещаю свои заметки в Twitter с 2009 года... К сожалению, Twitter превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды», — сказал он.

25 апреля стало известно, что американский предприниматель Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Маск также подтвердил своё намерение восстановить экс-президенту США Дональду Трампу доступ к социальной сети.

Позже американский предприниматель заявил, что сделка по покупке Twitter приостановлена, пока проводится проверка данных о числе фейковых аккаунтов в соцсети.

После этого сообщения акции Twitter упали на предварительных торгах на 20%.