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Global Times: Путин произнёс важную речь о доминировании США в мировой политике

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Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) произнёс знаковую речь о гегемонии США, заявил обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэн.

«Суть (выступления. — RT) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идёт на убыль и ни одна страна не может изолировать Россию», — написал он.

По словам автора материала, на Западе действительно потеряли своё прежнее политическое и экономическое значение для остального мира. Вэн заявил, что в ближайшие пару десятков лет будет наблюдаться перемещение богатств с обеих берегов Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи управляющих и трастовых компаний.

«Западные санкции не убьют Россию, а создадут новую Россию, которая отказывается от иллюзий о Западе и постепенно всё глубже внедряется в Восток», — заключил он.

Ранее Владимир Путин отмечал, что товарооборот между Россией и КНР вскоре может достичь $200 млрд, а стратегическое партнёрство двух стран развивается очень успешно.

В частности, Россия и Китай в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработали совместные действия боевых кораблей, в том числе разгром сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп условного противника.

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