Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии признаков выхода Ирана из ДНЯО
- AP
Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене.
«Я не вижу никаких признаков того, что Иран мог бы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия... Иран чётко дал понять о приверженности своим обязательствам», — цитирует его ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли выход исламской республики из ДНЯО в том случае, если возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не состоится.
Ранее страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление СВПД.
В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу.