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Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии признаков выхода Ирана из ДНЯО

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не считает возможным выход Ирана из Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО).
Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии признаков выхода Ирана из ДНЯО
  • AP

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене.

«Я не вижу никаких признаков того, что Иран мог бы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия... Иран чётко дал понять о приверженности своим обязательствам», — цитирует его ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, возможен ли выход исламской республики из ДНЯО в том случае, если возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе не состоится.

Ранее страны евротройки, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, заявили, что позиция Ирана по ядерной программе ставит под угрозу восстановление СВПД.

В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что заявления Европы подталкивают переговоры по ядерной сделке к провалу.

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