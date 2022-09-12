В кабмине ФРГ заявили о постоянных переговорах с союзниками по вопросу поддержки Киева

Спикер правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но не готов на односторонние шаги.

«Мы ведём постоянные переговоры с союзниками на эту тему, но, как уже говорил федеральный канцлер, никаких односторонних действий Германии в этих вопросах не будет», — цитирует РИА Новости Хоффманн, которая ответила на вопрос о планах правительства ФРГ относительно поставок Украине боевых танков Leopard 2.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт на пленарном заседании бундестага отметила, что Германия достигла предела в поставляемом украинской армии оружии из запасов бундесвера.