TEZ Tour: в Египте с конца сентября планируют начать использовать рубль

В Египте с конца сентября, когда отмечается высокий туристический сезон, намерены ввести использование рубля. Об этом сообщает туроператор TEZ Tour со ссылкой на египетский ЦБ.

«Согласно информации от Центрального банка Египта, имеющейся в распоряжении TEZ Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что введение рубля положительно повлияет на поток российских туристов в Египет.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.