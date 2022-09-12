TEZ Tour: в Египте с конца сентября планируют начать использовать рубль
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«Согласно информации от Центрального банка Египта, имеющейся в распоряжении TEZ Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что введение рубля положительно повлияет на поток российских туристов в Египет.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.