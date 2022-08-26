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Турагент Филиппова назвала Турцию и Египет самыми удачными направлениями на начало осени

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Турагент Ирина Филиппова назвала Турцию и Египет наиболее удачными направлениями на начало осени.
Турагент Филиппова назвала Турцию и Египет самыми удачными направлениями на начало осени
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Море в этих странах ещё теплое, лететь недолго, детей у бассейнов уже не будет, так как началась школа. А вот отдых в ОАЭ лучше отложить до конца октября или ноября. Как раз там спадёт жара», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, если стоимость поездки начинается от 50 тыс. рублей, то лучше всё равно выбрать тур чуть дороже.

«Вроде незначительная разница в цене, но она может обернуться значительной разницей в качестве отдыха. Поэтому лучше чуть переплатить, но отдохнуть в качественном отеле с чистыми номерами, хорошим постельным бельём и нормальным пляжем, чем вернуться домой с негативными эмоциями», — пояснила Филиппова.

Как добавила эксперт, ещё одно бюджетное направление осени — Тунис.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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