Газета The Guardian допустила, что политика Трасс может оставить Британию «на обочине»

Политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс может привести к тому, что страна останется «на обочине». Об этом пишет Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.

Автор статьи задался вопросом, что подумают лидеры и народы о Трасс в «беспрецедентный час испытаний для Британии».

«Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью её бесконечно более известной тёзки, Елизаветы II», — говорится в заявлении.

Тисдалл подчёркивает, что действия Трасс отличаются от её риторики. В настоящее время Великобритания находится на пути превращения в одинокое государство «без друзей», а не в «глобальную Британию».

Кроме того, автор статьи сомневается, что новый британский премьер сможет проявить ту же ловкость и гибкость, что бывшая королева Елизавета II.

«Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине», — отметил Тисдалл.

Ранее бывший главный редактор The Daily Telegraph и London Evening Standard Макс Хастингс выразил мнение, что Великобритания может не справиться с чередой сложных кризисов с приходом к власти нового премьер-министра.

Трасс была избрана британским премьером, получив 57,4% голосов на выборах главы правящей Консервативной партии.