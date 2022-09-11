Обозреватель Bloomberg допустил, что Трасс не справится с чередой сложных кризисов в Британии
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Среди причин, которые могут привести Британию к катастрофе, обозреватель называет смерть королевы Елизаветы II, высокие показатели инфляции, экономический кризис, а также слабые лидерские качества Трасс.
«Опросы в правящей Консервативной партии показывают, что её рядовые члены предпочли бы остаться с опальным, но бесстыдным предшественником Трасс Борисом Джонсоном», — отметил Хастингс.
Автор статьи также раскритиковал нового премьера за непрофессиональное отношение к работе министра иностранных дел.
«Британии грозит серьёзная опасность стать не просто униженной, а, что ещё хуже, посмешищем», — заключил обозреватель.
Трасс была избрана премьером страны, получив 57,4% голосов на выборах главы правящей Консервативной партии.