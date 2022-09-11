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Обозреватель Bloomberg допустил, что Трасс не справится с чередой сложных кризисов в Британии

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Великобритания может не справиться с чередой сложных кризисов с приходом к власти нового премьер-министра Лиз Трасс. Такое мнение в статье для агентства Bloomberg выразил бывший главный редактор The Daily Telegraph и London Evening Standard Макс Хастингс.
Обозреватель Bloomberg допустил, что Трасс не справится с чередой сложных кризисов в Британии
  • AFP
  • © ISABEL INFANTES

Среди причин, которые могут привести Британию к катастрофе, обозреватель называет смерть королевы Елизаветы II, высокие показатели инфляции, экономический кризис, а также слабые лидерские качества Трасс.

«Опросы в правящей Консервативной партии показывают, что её рядовые члены предпочли бы остаться с опальным, но бесстыдным предшественником Трасс Борисом Джонсоном», — отметил Хастингс.

Автор статьи также раскритиковал нового премьера за непрофессиональное отношение к работе министра иностранных дел.

«Британии грозит серьёзная опасность стать не просто униженной, а, что ещё хуже, посмешищем», — заключил обозреватель.

Трасс была избрана премьером страны, получив 57,4% голосов на выборах главы правящей Консервативной партии.

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