Около 2500 человек приняли участие в демонстрации против роста цен в немецком Эрфурте
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня вместе с 2,5 тыс. других участников я была на демонстрации в Эрфурте! За кризисную политику с социальным лицом в условиях инфляции. Вперёд в жаркую осень!» — написала в своих соцсетях депутат федеративной земли Тюрингия Лена Санье Гюнгер. Её слова приводит агентство.
Среди требований, которые выдвигают протестующие, числятся доступность жилья, компенсация инфляции и перераспределение средств.
Ранее сообщалось, что в Лейпциге прошла акция протеста из-за роста цен на энергоносители.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключил, что в стране может вырасти число бездомных граждан в связи с ростом цен.