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Около 2500 человек приняли участие в демонстрации против роста цен в немецком Эрфурте

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В немецком городе Эрфурте около 2,5 тыс. человек провели демонстрацию против ценовой политики правительства Германии на фоне энергетического кризиса.
Около 2500 человек приняли участие в демонстрации против роста цен в немецком Эрфурте
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня вместе с 2,5 тыс. других участников я была на демонстрации в Эрфурте! За кризисную политику с социальным лицом в условиях инфляции. Вперёд в жаркую осень!» — написала в своих соцсетях депутат федеративной земли Тюрингия Лена Санье Гюнгер. Её слова приводит агентство.

Среди требований, которые выдвигают протестующие, числятся доступность жилья, компенсация инфляции и перераспределение средств.

Ранее сообщалось, что в Лейпциге прошла акция протеста из-за роста цен на энергоносители.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключил, что в стране может вырасти число бездомных граждан в связи с ростом цен.

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