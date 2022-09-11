военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Президент ФРГ Штайнмайер допустил рост числа бездомных в стране на фоне ценового кризиса

Короткая ссылка
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключил, что в стране может вырасти число бездомных граждан в связи с ростом цен.
Президент ФРГ Штайнмайер допустил рост числа бездомных в стране на фоне ценового кризиса
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом президент заявил, выступая в своей резиденции (дворце Бельвю) по случаю дня открытых дверей для людей без определённого места жительства.

«Бедные люди, особенно семьи, которые по причине роста цен больше не смогут платить за аренду или дополнительные расходы, рискуют потерять своё жилье», — цитирует его РИА Новости.

Штайнмайер также допустил, что теперь в стране будет сложнее найти жильё в аренду.

Согласно официальным данным, 45 тыс. жителей Германии ночуют на улице.

«Мы не имеем права бросать в нашей стране кого-либо, кто больше не знает, как платить за квартиру и коммунальные услуги», — заключил президент.

Ранее сообщалось, что в Лейпциге прошла акция протеста из-за роста цен на энергоносители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить