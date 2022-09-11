Президент ФРГ Штайнмайер допустил рост числа бездомных в стране на фоне ценового кризиса

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключил, что в стране может вырасти число бездомных граждан в связи с ростом цен.

Об этом президент заявил, выступая в своей резиденции (дворце Бельвю) по случаю дня открытых дверей для людей без определённого места жительства.

«Бедные люди, особенно семьи, которые по причине роста цен больше не смогут платить за аренду или дополнительные расходы, рискуют потерять своё жилье», — цитирует его РИА Новости.

Штайнмайер также допустил, что теперь в стране будет сложнее найти жильё в аренду.

Согласно официальным данным, 45 тыс. жителей Германии ночуют на улице.

«Мы не имеем права бросать в нашей стране кого-либо, кто больше не знает, как платить за квартиру и коммунальные услуги», — заключил президент.

Ранее сообщалось, что в Лейпциге прошла акция протеста из-за роста цен на энергоносители.