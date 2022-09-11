Депутат Белик осудил заявление главы МИД Черногории о визах для россиян

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Черногории Ранко Кривокапича, который выступил за введение виз для российских граждан.

«Черногория прибегает к действиям, с помощью которых намерена воплотить свою давнюю мечту — быть членом Евросоюза. Эта страна грезит о том, чтобы до 2025 года стать частью объединённой Европы, и думает, что для этого все средства хороши», — считает парламентарий.

По его словам, при этом ЕС избегает называть «конкретные даты интеграции балканских стран в своё пространство».

Депутат считает, что действия «Черногории вредны для её экономики».

«Но чего не сделаешь ради одобрения со стороны ЕС, пусть даже и в ущерб интересам собственных граждан», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД Черногории Кривокапич выступил за введение виз для российских граждан.

Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября.