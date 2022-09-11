Глава МИД Черногории Кривокапич выступил за введение виз для российских граждан

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич выступил за введение виз для российских граждан. Об этом сообщает агентство DAN.

«Черногория — преданный партнёр Евросоюза, и министр иностранных дел считает, что и в этом решении наша страна должна быть полностью согласованна с ЕС, как это было до сих пор», — говорится в материале.

Согласно действующим правилам, россияне могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней (ранее допускалось присутствие в течение 90 дней) при наличии действующего загранпаспорта.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября.