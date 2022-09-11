Лавров: западные страны судорожно пытаются сохранить своё доминирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что западные страны «всеми правдами и неправдами» пытаются сохранить своё мировое доминирование.

Лавров выразил уверенность, что мир будет многополярным, поскольку в данный момент наблюдается процесс перехода к более справедливому миропорядку.

«Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить своё доминирование. НАТО заявило о глобальных амбициях, Индо-Тихоокеанский регион официально объявлен зоной ответственности альянса — далеко не всем это нравится», — отметил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия всегда выступала за равноправный диалог между странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования.