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Политолог Бальбек поддержал заявление властей Венгрии об антироссийских санкциях

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление парламентского госсекретаря офиса премьер-министра Венгрии Чабы Деметера о том, что антироссийские санкции стали «средствами самоповреждения» для Европы.
Политолог Бальбек поддержал заявление властей Венгрии об антироссийских санкциях
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Горькая правда в словах венгерского парламентария вряд ли понравится элитам ЕС, но по факту возразить им нечего. Госсекретарь Деметер, что называется, бьёт по болевым точкам», — считает политолог.

Он добавил, что введённые антироссийские санкции «больно ударили по экономике Европы».

«Россия не изменила свою политику, а вот европейское единство зашаталось», — заключил собеседник RT.

Ранее представитель властей Венгрии назвали антироссийские санкции ЕС «средствами самоповреждения».

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил.

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