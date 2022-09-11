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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль допустила нормализацию отношений России и ЕС

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС допустила восстановление нормальных отношений России и ЕС.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль допустила нормализацию отношений России и ЕС
  • AP
  • © Vadim Ghirda

«Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу», — заявила Кнайсль.

По её словам, для возобновления нормальных отношений необходимо восстановить утраченное доверие между Москвой и Брюсселем.

При этом на настоящий момент «дипломатия как ремесло уже утеряна», отметила она.

Ранее Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Правило будет применяться с 12 сентября. 

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