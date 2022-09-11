АТОР: Греция, Турция и Египет ожидают массового потока пенсионеров из Европы зимой
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Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в тёплые края», — говорится в сообщении.
По данным ассоциации, Турция в течение ближайших месяцев планирует принять в два раза больше туристов из ЕС, чем в 2021 году.
Ранее в ассоциации туроператоров России рассказали, что пенсионеры Германии бронируют туры в тёплые страны, чтобы сэкономить на отоплении зимой.
Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Хорватии, западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии зимы.
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