АТОР: Греция, Турция и Египет ожидают массового потока пенсионеров из Европы зимой

Турция, Греция и Египет ожидают массового потока европейских пенсионеров зимой из-за роста цен.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в тёплые края», — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, Турция в течение ближайших месяцев планирует принять в два раза больше туристов из ЕС, чем в 2021 году.

Ранее в ассоциации туроператоров России рассказали, что пенсионеры Германии бронируют туры в тёплые страны, чтобы сэкономить на отоплении зимой.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Хорватии, западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии зимы.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН спрогнозировал усугубление энергокризиса в Германии.