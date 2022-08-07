АТОР: пенсионеры Германии бронируют туры в тёплые страны для экономии на отоплении зимой

Пенсионеры Германии бронируют туры в тёплые страны, чтобы сэкономить на отоплении зимой.

Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что наиболее популярными направлениями являются Египет, Тунис, Турция и Канарские острова.

По данным агентства Bloomberg, у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой.

Как сообщает Compact, жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН спрогнозировал усугубление энергокризиса в Германии.