АТОР: пенсионеры Германии бронируют туры в тёплые страны для экономии на отоплении зимой
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Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что наиболее популярными направлениями являются Египет, Тунис, Турция и Канарские острова.
По данным агентства Bloomberg, у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой.
Как сообщает Compact, жители Германии могут столкнуться с финансовыми трудностями в связи с ростом цен на газ.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН спрогнозировал усугубление энергокризиса в Германии.