Bloomberg: у Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы из-за дефицита газа

Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой.

Как указывает агентство, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца медленно реагировало на сокращение поставок газа из России и теперь немецкие города отключают освещение и горячую воду.

В материале отмечается, что на Германию надвигаются угроза нормирования энергии и рецессия, на фоне чего власти выражают обеспокоенность социальными волнениями, если нехватка энергоресурсов выйдет из-под контроля.

По мнению агентства, ФРГ даже не может рассчитывать на Францию, где неисправные ядерные реакторы усугубляют газовый кризис.

В статье также отмечается, что дефицит природного газа может подтолкнуть немецкое правительство ввести чрезвычайное положение.

Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».