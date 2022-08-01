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Bloomberg: у Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы из-за дефицита газа

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Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой.
Bloomberg: у Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы из-за дефицита газа
  • Gettyimages.ru

Как указывает агентство, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца медленно реагировало на сокращение поставок газа из России и теперь немецкие города отключают освещение и горячую воду.

В материале отмечается, что на Германию надвигаются угроза нормирования энергии и рецессия, на фоне чего власти выражают обеспокоенность социальными волнениями, если нехватка энергоресурсов выйдет из-под контроля. 

По мнению агентства, ФРГ даже не может рассчитывать на Францию, где неисправные ядерные реакторы усугубляют газовый кризис.

В статье также отмечается, что дефицит природного газа может подтолкнуть немецкое правительство ввести чрезвычайное положение.

Ранее власти семи городов и коммун, расположенных на острове Рюген в Балтийском море, написали письмо в правительство Германии, в котором предложили обдумать использование «Северного потока — 2».

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