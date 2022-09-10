военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Елисейском дворце.
Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры
  • AP

В ходе переговоров, в частности, была затронута тема ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Президенты выступили за демилитаризацию ЗАЭС, «что возможно только путём вывода российских войск».

Кроме того, отмечается, что Макрон спросил Зеленского о потребностях Украины, которые Франция могла бы помочь удовлетворить.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила также, что передача Запорожской АЭС под контроль Украины могла бы привести к ядерной катастрофе в мире

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить