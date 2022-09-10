Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры
- AP
В ходе переговоров, в частности, была затронута тема ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Президенты выступили за демилитаризацию ЗАЭС, «что возможно только путём вывода российских войск».
Кроме того, отмечается, что Макрон спросил Зеленского о потребностях Украины, которые Франция могла бы помочь удовлетворить.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила также, что передача Запорожской АЭС под контроль Украины могла бы привести к ядерной катастрофе в мире.