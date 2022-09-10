Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Елисейском дворце.

В ходе переговоров, в частности, была затронута тема ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Президенты выступили за демилитаризацию ЗАЭС, «что возможно только путём вывода российских войск».

Кроме того, отмечается, что Макрон спросил Зеленского о потребностях Украины, которые Франция могла бы помочь удовлетворить.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила также, что передача Запорожской АЭС под контроль Украины могла бы привести к ядерной катастрофе в мире.