В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с полиомиелитом

В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита. Распоряжение об этом подписала губернатор Кэти Хоул.

21 июля был выявлен случай заражения непривитого паралитическим полиомиелитом в округе Рокленд. Вирус был идентифицирован как вирус полиомиелита вакцинного происхождения, последний раз его фиксировали в Нью-Йорке в 1990 году.

«В штате Нью-Йорк произошло бедствие, с которым местные власти не могут адекватно бороться. Я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года», — говорится в документе.

В июне в Великобритании Агентство по здравоохранению объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с обнаружением в канализации Лондона следов вируса полиомиелита.