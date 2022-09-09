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В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с полиомиелитом

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В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита. Распоряжение об этом подписала губернатор Кэти Хоул.
В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с полиомиелитом
  • AP

21 июля был выявлен случай заражения непривитого паралитическим полиомиелитом в округе Рокленд. Вирус был идентифицирован как вирус полиомиелита вакцинного происхождения, последний раз его фиксировали в Нью-Йорке в 1990 году.

«В штате Нью-Йорк произошло бедствие, с которым местные власти не могут адекватно бороться. Я настоящим документом объявляю чрезвычайное положение на территории всего штата до 9 октября 2022 года», — говорится в документе.

В июне в Великобритании Агентство по здравоохранению объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с обнаружением в канализации Лондона следов вируса полиомиелита.

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