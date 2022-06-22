В Британии объявили ЧС из-за обнаружения в канализации Лондона вируса полиомиелита

Короткая ссылка
В Великобритании Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с обнаружением в канализации Лондона следов вируса полиомиелита. Об этом сообщил Sky News.
В Британии объявили ЧС из-за обнаружения в канализации Лондона вируса полиомиелита
  • Gettyimages.ru

По данным агентства, несколько близкородственных вирусов полиомиелита были зафиксированы в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне. По мнению экспертов, речь идёт о «вакцинных» полиовирусах 2-го типа (VDPV2).

Как заявила эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба, полученный от вакцины полиовирус может распространяться в некоторых регионах, где низкий уровень вакцинации от полиомиелита. По её словам, в редких случаях подобный вирус может вызвать паралич у людей, которые не прошли полную вакцинацию.

При этом в органах здравоохранения заявили, что риск для населения очень низок.

Телеканал сообщил, что вирус мог попасть в канализацию от человека, который был недавно вакцинирован от полиомиелита в стране, где вирус ещё не побеждён, например, в Пакистане, Афганистане или Нигерии.

Ранее газета El Pais сообщила, что в Испании на ферме в провинции Толедо обнаружили возможный первый в стране с 1979 года аутохтонный случай холеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить