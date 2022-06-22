В Британии объявили ЧС из-за обнаружения в канализации Лондона вируса полиомиелита
- Gettyimages.ru
По данным агентства, несколько близкородственных вирусов полиомиелита были зафиксированы в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне. По мнению экспертов, речь идёт о «вакцинных» полиовирусах 2-го типа (VDPV2).
Как заявила эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба, полученный от вакцины полиовирус может распространяться в некоторых регионах, где низкий уровень вакцинации от полиомиелита. По её словам, в редких случаях подобный вирус может вызвать паралич у людей, которые не прошли полную вакцинацию.
При этом в органах здравоохранения заявили, что риск для населения очень низок.
Телеканал сообщил, что вирус мог попасть в канализацию от человека, который был недавно вакцинирован от полиомиелита в стране, где вирус ещё не побеждён, например, в Пакистане, Афганистане или Нигерии.
Ранее газета El Pais сообщила, что в Испании на ферме в провинции Толедо обнаружили возможный первый в стране с 1979 года аутохтонный случай холеры.