В Британии объявили ЧС из-за обнаружения в канализации Лондона вируса полиомиелита

В Великобритании Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с обнаружением в канализации Лондона следов вируса полиомиелита. Об этом сообщил Sky News.

По данным агентства, несколько близкородственных вирусов полиомиелита были зафиксированы в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне. По мнению экспертов, речь идёт о «вакцинных» полиовирусах 2-го типа (VDPV2).

Как заявила эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба, полученный от вакцины полиовирус может распространяться в некоторых регионах, где низкий уровень вакцинации от полиомиелита. По её словам, в редких случаях подобный вирус может вызвать паралич у людей, которые не прошли полную вакцинацию.

При этом в органах здравоохранения заявили, что риск для населения очень низок.

Телеканал сообщил, что вирус мог попасть в канализацию от человека, который был недавно вакцинирован от полиомиелита в стране, где вирус ещё не побеждён, например, в Пакистане, Афганистане или Нигерии.

Ранее газета El Pais сообщила, что в Испании на ферме в провинции Толедо обнаружили возможный первый в стране с 1979 года аутохтонный случай холеры.