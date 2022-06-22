El Pais: в Испании обнаружили первый аутохтонный случай холеры с 1979 года

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В Испании на ферме в провинции Толедо обнаружили возможный первый аутохтонный случай холеры в стране с 1979 года.
El Pais: в Испании обнаружили первый аутохтонный случай холеры с 1979 года
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По данным газеты, власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали ферму, где был обнаружен случай.

Источники сообщили, что девочка из автономного сообщества Мадрид заразилась холерой после того, как выпила неочищенную воду, предположительно, из колодца на этой ферме. Её госпитализировали, к настоящему времени она уже выписана из больницы.

Местные власти устанавливают источник заражения и возможных других инфицированных. 

El Pais пишет, ссылаясь на отчёт Минздрава Испании и данные в научной литературе, что это может быть первым аутохтонным (независимым от внешних факторов) случаем заражения холерой в стране с 1979 года. 

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России в настоящее время.

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