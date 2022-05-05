Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России в настоящее время
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«На сегодняшний день случаев холеры в России нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Как уточняется, ранее были единичные случаи завоза инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции.
Отмечается, что в 2019—2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в Европейском регионе, в том числе в граничащих с Россией странах, регистрируются завозные случаи заболевания.
За последние десять лет сообщалось о случаях завоза болезни на территорию Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Казахстана, Великобритании, Франции, Финляндии, а также Испании.
В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Это было сделано для того, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.
Руководителям территориальных органов ведомства поручено оценить готовность госпитальной и лабораторной базы.
Главам регионов следует внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий.