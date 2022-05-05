Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России в настоящее время

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре сообщили, что случаев холеры в России в настоящее время нет.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России в настоящее время
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день случаев холеры в России нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточняется, ранее были единичные случаи завоза инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции.

Отмечается, что в 2019—2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в Европейском регионе, в том числе в граничащих с Россией странах, регистрируются завозные случаи заболевания.

За последние десять лет сообщалось о случаях завоза болезни на территорию Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Казахстана, Великобритании, Франции, Финляндии, а также Испании.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Это было сделано для того, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.

Руководителям территориальных органов ведомства поручено оценить готовность госпитальной и лабораторной базы.

Главам регионов следует внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить