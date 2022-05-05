Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России в настоящее время

В Роспотребнадзоре сообщили, что случаев холеры в России в настоящее время нет.

«На сегодняшний день случаев холеры в России нет», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточняется, ранее были единичные случаи завоза инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции.

Отмечается, что в 2019—2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в Европейском регионе, в том числе в граничащих с Россией странах, регистрируются завозные случаи заболевания.

За последние десять лет сообщалось о случаях завоза болезни на территорию Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Казахстана, Великобритании, Франции, Финляндии, а также Испании.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Это было сделано для того, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.

Руководителям территориальных органов ведомства поручено оценить готовность госпитальной и лабораторной базы.

Главам регионов следует внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий.