Роспотребнадзор поручил принять дополнительные меры профилактики холеры в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Это сделано для того, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.
Роспотребнадзор поручил принять дополнительные меры профилактики холеры в России
  • РИА Новости

Документ предусматривает широкий комплекс подготовительных и профилактических мер, в частности усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод и проведение тренировочных занятий на случай вспышки заболевания.

Руководителям территориальных органов ведомства поручено оценить готовность госпитальной и лабораторной базы.

Главам регионов следует внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в России наблюдается относительная стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, но говорить о завершении пандемии не приходится.

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