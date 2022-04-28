Роспотребнадзор поручил принять дополнительные меры профилактики холеры в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России. Это сделано для того, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.

РИА Новости

Документ предусматривает широкий комплекс подготовительных и профилактических мер, в частности усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод и проведение тренировочных занятий на случай вспышки заболевания. Руководителям территориальных органов ведомства поручено оценить готовность госпитальной и лабораторной базы. Главам регионов следует внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий, пишет РИА Новости. В Роспотребнадзоре также напомнили, что в России наблюдается относительная стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией, но говорить о завершении пандемии не приходится.