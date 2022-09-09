В Госдепе предупредили граждан России, что дальнейшие санкции США будут «только хуже»
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«Моё послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже», — приводит его слова РИА Новости.
Таким образом О'Брайен прокомментировал перспективы введения новых рестрикций в отношении Москвы на фоне российской специальной военной операции на Украине.
По его словам, в данный момент новые санкции находятся на стадии разработки.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против ВЭБ и Промсвязьбанка.
В апреле США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
По мнению испанского издания Rebelión, пока Соединённые Штаты и Евросоюз «изнуряют себя вымогательством», называемым антироссийскими санкциями, группа стран БРИКС продвигает программы развития и экономической интеграции.
Как пишет Global Times, жёсткие санкции «не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку», а лишь сделают США «ещё более асоциальными».