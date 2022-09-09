В Госдепе предупредили граждан России, что дальнейшие санкции США будут «только хуже»

Координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен заявил о намерении Соединённых Штатов продолжить работу над введением новых антироссийских санкций, пригрозив, что дальше будет «только хуже».

«Моё послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже», — приводит его слова РИА Новости.

Таким образом О'Брайен прокомментировал перспективы введения новых рестрикций в отношении Москвы на фоне российской специальной военной операции на Украине.

По его словам, в данный момент новые санкции находятся на стадии разработки.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против ВЭБ и Промсвязьбанка.

В апреле США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

По мнению испанского издания Rebelión, пока Соединённые Штаты и Евросоюз «изнуряют себя вымогательством», называемым антироссийскими санкциями, группа стран БРИКС продвигает программы развития и экономической интеграции.

Как пишет Global Times, жёсткие санкции «не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку», а лишь сделают США «ещё более асоциальными».