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GT: антироссийские санкции превращают США в асоциальное государство

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Антироссийские санкции превращают Соединённые Штаты в асоциальное государство. Об этом говорится в материале издания Global Times.
GT: антироссийские санкции превращают США в асоциальное государство
  • Gettyimages.ru

«Жёсткие санкции не смогут ввергнуть в изоляцию ведущую державу и отрезать ей доступ к глобальному рынку, рестрикции лишь сделают США ещё более асоциальными», — говорится в статье.

Отмечается, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали связи с Россией.

«Общественное мнение в США и на Западе порой смотрит на мир через испорченные очки», — заключается в материале. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад «забился в истерике» и пытается беспрецедентной агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе равноправия и взаимоуважения.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что страна справляется с экономической агрессией Запада.

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