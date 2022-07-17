Rebelion: пока США и ЕС изнуряют себя санкциями, БРИКС продвигает программы развития

Пока Соединённые Штаты и Евросоюз «изнуряют себя вымогательством», называемым антироссийскими санкциями, группа стран БРИКС продвигает программы развития и экономической интеграции, пишет испанское издание Rebelion.

«В то время как Соединённые Штаты и Европейский союз изнуряют себя вымогательством, эвфемистически называемым «санкциями», против России и других стран, не следующих их диктату, БРИКС продвигается вперёд в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», — утверждает в статье под заголовком «БРИКС за укрепление экономики и многополярный мир» её автор Хедельберто Лопес Бланш.

Он высоко оценил саммит БРИКС, прошедший в июне.

Журналист также напомнил, что саммит продемонстрировал активизацию контактов между российскими компаниями и партнёрами по БРИКС, в частности это проявилось в переговорах об открытии сети индийских магазинов в Москве и увеличении доли китайских автомобилей и оборудования на рынке.

«Заметно вырос экспорт российской нефти в Китай и Индию», — подчеркнул автор статьи.

В начале июля издание The Hill опубликовало материал, в котором говорилось, что страны G7 могут уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС, так как члены «Большой семёрки» не желают интегрировать развивающиеся страны в своё сообщество.