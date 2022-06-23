Путин: влияние БРИКС на мировой арене с каждым годом лишь растёт

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Авторитет группы стран БРИКС с каждым годом неизбежно растёт, её влияние на мировой арене повышается, констатировал президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на XIV саммите межгосударственного объединения.
Путин: влияние БРИКС на мировой арене с каждым годом лишь растёт
  • РИА Новости

«Страны нашего объединения укрепляют взаимодействие по всему спектру вопросов глобальной и региональной повестки дня. С каждым годом авторитет БРИКС и его влияние на мировой арене неуклонно повышаются», — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что это объективный процесс, потому что страны пятёрки обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

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