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Обозреватель Forbes Рункявичюс: энергетический кошмар может стать реальностью для Европы

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Принудительные ограничения на потребление газа могут обернуться крахом для европейских стран. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэн Рункявичюс.
Обозреватель Forbes Рункявичюс: энергетический кошмар может стать реальностью для Европы
  • РИА Новости

«Обязательное нормирование: энергетический кошмар становится реальностью», — заявил колумнист.

Автор статьи отметил полную энергетическую зависимость Евросоюза от России, поскольку 40% энергии в Европу поступает по «Северному потоку».

Рункявичюс ссылается на расчёты Goldman Sachs, согласно которым Германия будет вынуждена перейти на принудительное нормирование потребления газа, если Россия не запустит поставки по «Северному потоку».

«Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени», — заключил обозреватель.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

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