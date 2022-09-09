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Спикер МИД ЮАР заявил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям

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ЮАР не станет присоединяться к антироссийским санкциям, так как проводит независимую политику, заявил спикер МИД Клейсон Моньела.

«Никаких санкций. ЮАР проводит независимую внешнюю политику, которая не подвержена влиянию других стран», — сказал он «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что внешняя политика ЮАР исходит из национальных интересов страны, а не внешнего давления.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не будет обсуждать дальнейшие антироссийские санкции в какой-либо сфере.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил, что страны Запада ввели против России 11 тыс. санкций.

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