В МИД Венгрии заявили о неготовности Будапешта обсуждать дальнейшие антироссийские санкции
Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.
«Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто обратил внимание, что в вопросе неприсоединения к санкциям против России Венгрия не одинока, объяснив это «фактором политической стабильности и политического мужества», которого некоторым другим странам «не дано».
По его мнению, те страны, которые не присоединились к антироссийским ограничениям, в данный момент находятся под давлением «либерального мейнстрима».
Ранее корреспондент Foreign Policy Аманда Коукли заявила, что политика Виктора Орбана по отношению к России стала «троянским конём» России для стран Евросоюза. Выражая несогласие с единой политикой ЕС, Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, отметила она.
В начале августа в Совете ЕС сообщили, что Венгрия и Польша стали единственными из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.