Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет обсуждать дальнейшие антироссийские санкции в какой-либо сфере.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань.

«Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто обратил внимание, что в вопросе неприсоединения к санкциям против России Венгрия не одинока, объяснив это «фактором политической стабильности и политического мужества», которого некоторым другим странам «не дано».

По его мнению, те страны, которые не присоединились к антироссийским ограничениям, в данный момент находятся под давлением «либерального мейнстрима».

Ранее корреспондент Foreign Policy Аманда Коукли заявила, что политика Виктора Орбана по отношению к России стала «троянским конём» России для стран Евросоюза. Выражая несогласие с единой политикой ЕС, Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, отметила она.

В начале августа в Совете ЕС сообщили, что Венгрия и Польша стали единственными из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.