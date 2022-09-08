военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Белом доме заявили об отсутствии сигналов о развале продуктовой сделки

Короткая ссылка
В Соединённых Штатах не видят сигналов, которые говорили бы о развале продуктовой сделки. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
В Белом доме заявили об отсутствии сигналов о развале продуктовой сделки
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мы не видим сигналов о том, что продуктовая сделка разваливается», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что американская сторона видит эффект от сделки, который заключается во влиянии на продуктовые цены.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить