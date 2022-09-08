В Белом доме заявили об отсутствии сигналов о развале продуктовой сделки

В Соединённых Штатах не видят сигналов, которые говорили бы о развале продуктовой сделки. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы не видим сигналов о том, что продуктовая сделка разваливается», — цитирует его РИА Новости.

Кирби отметил, что американская сторона видит эффект от сделки, который заключается во влиянии на продуктовые цены.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.