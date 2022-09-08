Аналитик Жарихин заявил о «серьёзном ударе» антироссийских санкций по Европе

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что эффект от антироссийских санкций может «поставить Европу на колени».

Как отметил Жарихин, назвать высказывание Орбана «консолидированным мнением» европейских руководителей было бы «большим преувеличением».

«Это всё-таки крайняя позиция, но она есть. И она имеет вполне определённые основания под собой. Орбан стремится сделать так, чтобы его страна в наименьшей степени испытывала влияние санкций, которые ударили в очень серьёзной степени не столько по России, сколько по Европе», — подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, венгерский премьер считает, что лидеры и других государств должны «отвлечься от эмоций» и всерьёз подумать о том, что эти санкции приносят вред тем странам, которые они возглавляют.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции могут «поставить Европу на колени».

Он напомнил, что против России введено 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом.