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СВР: теракт у посольства России направлен на дестабилизацию ситуации в Афганистане

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Теракт у российского посольства в Кабуле 5 сентября направлен на дестабилизацию ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
СВР: теракт у посольства России направлен на дестабилизацию ситуации в Афганистане
  • AFP
  • © Wakil KOHSAR

«Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе», — приводит РИА Новости заявление.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

По словам заместителя секретаря российского Совета безопасности Юрия Кокова, взрыв у посольства России в Кабуле произошёл из-за ослабления антитеррористических мер.

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