СВР: теракт у посольства России направлен на дестабилизацию ситуации в Афганистане
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«Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе», — приводит РИА Новости заявление.
5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.
По словам заместителя секретаря российского Совета безопасности Юрия Кокова, взрыв у посольства России в Кабуле произошёл из-за ослабления антитеррористических мер.