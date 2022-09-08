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Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект

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Запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Сегодня мы наблюдаем, как из библиотек западных государств изымается русская литература, мы видим, как отчисляются наши студенты, закрываются русские школы, запрещается русский язык даже на бытовом уровне. Конечно, это даст обратный эффект, потому что справедливость всегда пробьёт дорогу», — заявила Москалькова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в СССР никто «даже в мыслях не держал» запретить Моцарта или Шекспира.

Ранее госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот заявила, что бойкот русской культуры на Западе недопустим, и выступила против политики её отмены.

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