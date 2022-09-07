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В ООН заявили о взаимодействии с Россией по экспорту российских продовольствия и удобрений

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ООН проводит в Женеве консультации с Россией по вопросам экспорта российских продовольствия и удобрений. Об этом сообщил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили о взаимодействии с Россией по экспорту российских продовольствия и удобрений
  • Gettyimages.ru
  • © Tanong Abhivadanasiri / EyeEm

«Мы очень тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и нашими партнёрами, в первую очередь США, ЕС и Великобританией, по вопросу упрощения торговли российскими зерном и удобрениями на мировых рынках», — приводит ТАСС его слова.

Дюжаррик добавил, что переговоры ведутся в очень конструктивном и профессиональном ключе.

Ранее президент России Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти.

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