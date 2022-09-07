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Путин заявил, что цены на продовольствие в мире продолжат расти

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Цена на продовольствие в мире будет расти, заявил президент России Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума.
Путин заявил, что цены на продовольствие в мире продолжат расти
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«По мнению международных организаций, всё-таки цена на продовольствие будет расти, поэтому нам нужно объединять усилия, чтобы переломить эту тенденцию, все шансы для этого есть», — сказал Путин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил прекращения действия продуктовой сделки с учётом того, что часть договорённостей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

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