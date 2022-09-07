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Трамп заявил об изъятии конфиденциальных медицинских данных агентами ФБР

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР изъяло у него конфиденциальные медицинские данные.
Трамп заявил об изъятии конфиденциальных медицинских данных агентами ФБР
  • AFP
  • © STRINGER

«ФБР не только украло мои паспорта... неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами», — цитирует Трампа РИА Новости со ссылкой на Truth Social.

Экс-президент США отметил, что, изучив соответствующие документы, агенты ФБР наконец убедятся, что он «здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр».

Кроме того, по словам Трампа, ФБР забрало его личные налоговые бумаги и данные об отношениях с адвокатами.

Ранее стало известно, что ФБР организовало обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго в связи с возможным нарушением экс-президентом США закона о шпионаже.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что агенты во время обыска перерыли личные вещи его жены и несовершеннолетнего сына.

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