Трамп заявил об изъятии конфиденциальных медицинских данных агентами ФБР

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР изъяло у него конфиденциальные медицинские данные.

«ФБР не только украло мои паспорта... неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами», — цитирует Трампа РИА Новости со ссылкой на Truth Social.

Экс-президент США отметил, что, изучив соответствующие документы, агенты ФБР наконец убедятся, что он «здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр».

Кроме того, по словам Трампа, ФБР забрало его личные налоговые бумаги и данные об отношениях с адвокатами.

Ранее стало известно, что ФБР организовало обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго в связи с возможным нарушением экс-президентом США закона о шпионаже.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что агенты во время обыска перерыли личные вещи его жены и несовершеннолетнего сына.