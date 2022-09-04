Трамп заявил, что агенты ФБР во время обыска перерыли личные вещи его жены и сына

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР перерыли личные вещи его жены и несовершеннолетнего сына во время проведения обыска в его имении.

«Они копались в шкафах и ящиках первой леди и даже устроили глубокий и уродливый обыск в комнате моего 16-летнего сына, оставив всё, к чему прикасались, совсем в другом состоянии, нежели оно было, когда они начинали», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге его сторонников в штате Пенсильвания.

По мнению бывшего американского лидера, агенты ФБР и Минюст являются «злобными монстрами», которых контролируют «левые негодяи».

Трамп подчеркнул, что проведением обысков американские власти пытаются заставить его «замолчать».

Ранее стало известно, что ФБР организовало обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго в связи с возможным нарушением экс-президентом США закона о шпионаже.