Заявившая о ненависти к русским консул покинула МИД Норвегии
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В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Эллингсен в одном из российских отелей кричала следующее: «Я ненавижу русских! Я из Скандинавии... Не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам».
«Дипломат подала в апреле 2022 года прошение о выходе на пенсию с конца августа. Как и планировалось, она вышла на пенсию с первого сентября», — приводит её слова издание Dagbladet.
4 августа посла Норвегии Руне Ресаланд вызвали в МИД России из-за ситуации с высказываниями норвежского дипломата.