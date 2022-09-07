Заявившая о ненависти к русским консул покинула МИД Норвегии

Консул Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая заявила о ненависти к русским, покинула МИД королевства. Об этом сообщила представитель норвежского внешнеполитического ведомства Тува Богснес.

В июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Эллингсен в одном из российских отелей кричала следующее: «Я ненавижу русских! Я из Скандинавии... Не как какая-нибудь русская женщина, я привыкла к чистым номерам».

«Дипломат подала в апреле 2022 года прошение о выходе на пенсию с конца августа. Как и планировалось, она вышла на пенсию с первого сентября», — приводит её слова издание Dagbladet.

4 августа посла Норвегии Руне Ресаланд вызвали в МИД России из-за ситуации с высказываниями норвежского дипломата.