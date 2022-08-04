В МИД России вызван посол Норвегии из-за высказываний норвежского дипломата
- РИА Новости
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, послу «заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э. Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания».
«После произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — отметили в российском МИД.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма.