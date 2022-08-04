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В МИД России вызван посол Норвегии из-за высказываний норвежского дипломата

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Посол Норвегии Руне Ресаланд 4 августа был вызван в МИД России из-за ситуации с высказываниями норвежского дипломата.
В МИД России вызван посол Норвегии из-за высказываний норвежского дипломата
  • РИА Новости

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, послу «заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э. Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания».

«После произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно», — отметили в российском МИД.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поведение Эллингсен в одном из российских отелей является актом ненависти и национализма.

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