Медведев высказался о возможном заявлении Борреля о том, что Россия — «фашистское государство»

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, возможно, назвал Россию «фашистским государством».

«Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — «фашистское государство». Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования», — написал Медведев в своём Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Борреля о том, что Россия якобы является «фашистским государством», обнуляют его как дипломата.

Позднее в ЕС сообщили, что Боррель не называл Россию «фашистской», он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает выводы, если Евросоюз не предоставит стенограмму выступления Борреля о России.