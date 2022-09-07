военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Медведев высказался о возможном заявлении Борреля о том, что Россия — «фашистское государство»

Короткая ссылка
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, возможно, назвал Россию «фашистским государством».
Медведев высказался о возможном заявлении Борреля о том, что Россия — «фашистское государство»
  • РИА Новости

«Мужчина с унылым лицом по фамилии Боррель заявил, что Россия — «фашистское государство». Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалёкого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесён в списки нерукопожатных существ без права помилования», — написал Медведев в своём Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Борреля о том, что Россия якобы является «фашистским государством», обнуляют его как дипломата.

Позднее в ЕС сообщили, что Боррель не называл Россию «фашистской», он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает выводы, если Евросоюз не предоставит стенограмму выступления Борреля о России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить