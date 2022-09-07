Моди заявил о заинтересованности Индии в укреплении партнёрства с Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о заинтересованности индийской стороны в укреплении партнёрства с Россией.

«Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией во многих вопросах, в том числе связанных с Арктикой. Также у нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики», — сказал он.

Вместе с этим Моди указал, что Индия внесла значимые инвестиции в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.

Ранее индийский посол в Москве Паван Капур заявил, что Индия покупает у России всё больше нефти, удобрений и других товаров.