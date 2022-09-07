военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Моди заявил о заинтересованности Индии в укреплении партнёрства с Россией

Короткая ссылка
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о заинтересованности индийской стороны в укреплении партнёрства с Россией.
Моди заявил о заинтересованности Индии в укреплении партнёрства с Россией
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Индия заинтересована в укреплении партнёрства с Россией во многих вопросах, в том числе связанных с Арктикой. Также у нас имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики», — сказал он.

Вместе с этим Моди указал, что Индия внесла значимые инвестиции в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.

Ранее индийский посол в Москве Паван Капур заявил, что Индия покупает у России всё больше нефти, удобрений и других товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить