Посол: Индия покупает у России всё больше нефти и удобрений
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«За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров», — цитирует РИА Новости Капура.
По его словам, запросы повысились и с российской стороны: потребительские товары, текстиль, автозапчасти.
Он выразил надежду, что объёмы ещё возрастут.
Ранее руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах отношений России и Индии.