Посол: Индия покупает у России всё больше нефти и удобрений

Индия покупает у России всё больше нефти, удобрений и других товаров, заявил индийский посол в Москве Паван Капур.

«За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров», — цитирует РИА Новости Капура.

По его словам, запросы повысились и с российской стороны: потребительские товары, текстиль, автозапчасти.

Он выразил надежду, что объёмы ещё возрастут.

Ранее руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах отношений России и Индии.