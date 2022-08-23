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Посол: Индия покупает у России всё больше нефти и удобрений

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Индия покупает у России всё больше нефти, удобрений и других товаров, заявил индийский посол в Москве Паван Капур.
Посол: Индия покупает у России всё больше нефти и удобрений
  • Gettyimages.ru

«За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров», — цитирует РИА Новости Капура.

По его словам, запросы повысились и с российской стороны: потребительские товары, текстиль, автозапчасти.

Он выразил надежду, что объёмы ещё возрастут.

Ранее руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах отношений России и Индии.

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