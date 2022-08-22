Deccan Herald: Индия и Россия могут взаимно признать платёжные системы обеих стран

Индия и Россия в скором времени могут взаимно признать национальные платёжные системы двух стран — МИР и RuPay. Об этом пишет издание Deccan Herald.

В статье говорится, что такой шаг облегчит возможность совершать платежи с помощью карт этих систем на территории России и Индии.

Издание сообщает, что данный вопрос поднимался во время недавних двусторонних встреч, в том числе в ходе визита советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала в российскую столицу 17—18 августа.

Ранее руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах отношений России и Индии.