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Deccan Herald: Индия и Россия могут взаимно признать платёжные системы обеих стран

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Индия и Россия в скором времени могут взаимно признать национальные платёжные системы двух стран — МИР и RuPay. Об этом пишет издание Deccan Herald.
Deccan Herald: Индия и Россия могут взаимно признать платёжные системы обеих стран
  • AP
  • © Rajesh Kumar Singh

В статье говорится, что такой шаг облегчит возможность совершать платежи с помощью карт этих систем на территории России и Индии. 

Издание сообщает, что данный вопрос поднимался во время недавних двусторонних встреч, в том числе в ходе визита советника по нацбезопасности Индии Аджита Довала в российскую столицу 17—18 августа. 

Ранее руководитель индийских исследований в Институте востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах отношений России и Индии.

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