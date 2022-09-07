Захарова: США до сих пор не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
- РИА Новости
«Пока ответа нет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
По её словам, если США не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, то таким образом они распишутся в собственном страхе».
Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.
Заместитель официального представителя Генсека международной организации Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.