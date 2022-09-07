Захарова: США до сих пор не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила ТАСС, что США до сих пор не дали ответа по вопросу о предоставлении визы главе МИД России Сергею Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Пока ответа нет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По её словам, если США не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, то таким образом они распишутся в собственном страхе».

Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.

Заместитель официального представителя Генсека международной организации Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.