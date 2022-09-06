военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В США пока не определились с кандидатурой посла в России на замену Салливану

Короткая ссылка
Власти США не определились с кандидатурой посла в России на замену Джону Салливану, который покинул Москву. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Предстоит номинация, о которой мы объявим, это ключевой дипломатический пост», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Кирби также не стал сообщать сроки замены посла.

4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву. В Госдепе заявили, что власти США в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.

Как сообщила газета Politico, Салливан объяснил своё неожиданное завершение работы болезнью жены, которая скончалась в понедельник, 5 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить