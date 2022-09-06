В США пока не определились с кандидатурой посла в России на замену Салливану

Власти США не определились с кандидатурой посла в России на замену Джону Салливану, который покинул Москву. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Предстоит номинация, о которой мы объявим, это ключевой дипломатический пост», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Кирби также не стал сообщать сроки замены посла.

4 сентября Джон Салливан завершил свою работу на посту посла США в России и покинул Москву. В Госдепе заявили, что власти США в ближайшее время объявят кандидатуру нового посла в России.

Как сообщила газета Politico, Салливан объяснил своё неожиданное завершение работы болезнью жены, которая скончалась в понедельник, 5 сентября.